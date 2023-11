Israele: leader partito islamico Ra'am chiede dimissioni deputata che nega stupri di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito islamico israeliano Ra'am, Mansour Abbas, ha chiesto le dimissioni immediate della parlamentare Iman Khatib-Yasin, dopo le sue osservazioni sui massacri compiuti dal movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre. In un’intervista al canale radiotelevisivo della Knesset, il parlamento monocamerale di ISraele, Khatib-Yasin ha affermato che i video diffusi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) sui crimini compiuti da Hamas non mostrano “stupro di donne” né “macellazione di bambini”. Il documentario di 47 minuti in questione era composto da filmati ripresi da telecamere di sicurezza e da telecamere riprese di palestinesi uccisi o catturati. Khatib-Yassin ha detto di non aver visto personalmente i filmati. "Non ho potuto guardarlo, ma ne ho sentito parlare in prima persona", ha detto la parlamentare arabo israeliana. (Res)