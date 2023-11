Sicurezza: Salvini, per qualcuno non era un problema per noi lo è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema sicurezza “diciamo che per qualcuno non era un problema, per noi è un problema. Io sono a disposizione di tutti i sindaci, ne ho incontrati circa 400 al ministero. Il sindaco Sala è uno di quelli che sento più spesso”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Silvia Sardone “Mai Sottomessi” a Milano. Con il sindaco Sala, ha proseguito “ci sentiamo spesso, aldilà delle polemiche, perché penso che la quantità di denari che stanno arrivando a Milano e in Lombardia per le infrastrutture siano assolutamente notevoli”. (Rem)