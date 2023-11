Moldova: presidente Sandu esorta i cittadini a votare alle elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha esortato i cittadini a votare per le elezioni locali nel Paese, per garantire "che i sindaci che verranno eletti rappresenteranno veramente il potere del popolo". "Ho votato come ogni volta, perché la democrazia dipende dal nostro voto. Invito tutti i cittadini a votare, perché votare significa il potere popolare e tutti noi vogliamo vivere in località governate da rappresentanti della volontà popolare. Ho votato per persone che confido lavoreranno onestamente, responsabilmente e con dedizione per il bene di Chisinau" e che "si impegneranno per la realizzazione dell'integrazione europea, che significa pace, rispetto per ogni cittadino e benessere". (Rob)