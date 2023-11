Medio Oriente: Salvini, reazione Israele legittima, ma conto non coinvolga civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due popoli e due stati “è l’obiettivo. Conto che la reazione di Israele, comprensibile, umana, legittima, non coinvolga i civili”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Silvia Sardone “Mai Sottomessi” a Milano. “Ieri - ha proseguito ricordando quello che è successo - è stata una bellissima giornata per Milano, con segnali di pace. Per me essere sul palco con ebrei, cristiani e islamici che hanno parlato la stessa lingua è stato un successo politico-culturale, non partitico. Altre piazze invece bruciano, inneggiano alla violenza, insultano”. (Rem)