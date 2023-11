Maltempo: Gasparri (FI), Furfaro esce da oscurità per difendere indifendibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "E chi è Furfaro? Esce dall'oscurità per difendere gli indifendibili Schlein e Giani. E' chiaro che alla sinistra brucia la verità. Giani ha sbagliato l'allarme e dovrebbero indagare sul suo errore che ha causato gravi conseguenze. La Schlein è stata vicepresidente e assessore dell'Emilia-Romagna e non ha adempiuto ai suoi doveri in materia di prevenzione. Questi sono i fatti, non ci può essere nessun Furfaro, che farfuglia, che possa contestare queste verità inoppugnabili che hanno irritato la sinistra. Si abituino alla verità. Non gli faremo sconti. Schlein e Giani hanno colpe gravi e non c'è nessun farfugliante che gliele leverà di dosso". Lo dichiara, in merito al maltempo, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)