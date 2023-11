© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì 6 novembre allerta arancione, per rischio idraulico, su un settore dell’Emilia-Romagna, la pianura modenese. Allerta gialla in sette Regioni". E' quanto si legge, a proposito del maltempo, sul profilo X (ex Twitter) del dipartimento della Protezione civile. (Rin)