- "In Toscana prosegue l’impegno dei tanti volontari delle associazioni nazionali e delle colonne mobili di Protezione civile. Oltre mille donne e uomini giunti da tutta Italia per supportare le comunità colpite dall’alluvione". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) del dipartimento della Protezione civile. (Rin)