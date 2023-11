Maserati: Montaruli (Fd'I), M5s responsabile di smantellamento Grugliasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il partito di Chiara Appendino era al governo quando si decise lo svuotamento dello stabilimento Maserati a Grugliasco e la sua chiusura. Non solo l'inizio di questo processo è avvenuto mentre l'attuale deputato era ancora aggrappata alla sedia da sindaco, ma della sua azione contro Stellantis ovviamente nessuno ha memoria". Lo afferma la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli, che prosegue: "Incredibile sentire proprio da lei un'accusa contro il ministro Urso ed il governo Meloni. Ci spieghi piuttosto perché non mosse un dito all'epoca. Oggi dovremmo solo e soltanto sentire da lei le scuse verso Torino, Grugliasco, il Piemonte e l'Italia intera. Il movimento cinque stelle al governo accettò le conseguenze di una fusione che non teneva conto minimamente gli interessi del nostro territorio. La vendita di oggi è solo quella di un capannone già svuotato a suo tempo, tristemente pentastellato".(Rin)