Riforme: Magi (Più Europa), premierato serve a propaganda

- "Più si approfondiscono gli aspetti della proposta di riforma costituzionale del governo Meloni più è evidente che il 'premierato all'italiana' non risponde all'esigenza di avere maggiore stabilità di governo bensì alla smania antiparlamentare di ottenere un'investitura popolare diretta”. Lo afferma Riccardo Magi, deputato e segretario di Più Europa. “I feticci della destra, dal premier eletto direttamente allo stop ai ribaltoni, messi insieme in maniera casuale in cinque articoli, senza alcuna attenzione all'equilibrio tra poteri, con una forte penalizzazione delle funzioni del presidente della Repubblica e ignorando il ruolo del Parlamento - continua il parlamentare -. Da riformatori, anche noi pensiamo che la Carta costituzionale necessiti di modifiche, ma la riforma di Meloni e Casellati risponde a un'esigenza propagandistica più che a quella del buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Il governo ritiri la riforma e si concentri sugli strumenti di democrazia che avrebbero davvero la funzione di ridurre l’astensionismo e avvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni: ad esempio un intervento sul bicameralismo paritario, una legge sui partiti che ne garantisca la democrazia interna, il voto ai fuorisede e la rivitalizzazione del referendum a a partire dalla realizzazione della piattaforma per le raccolta digitale delle firme”. (Rin)