Maltempo: Giani, in Toscana stanno progressivamente riaprendo le strade chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno progressivamente riaprendo le strade chiuse in queste ore per allagamenti, frane o alberi caduti grazie al grande lavoro di tutti i volontari, sistema regionale, aziende ed enti coinvolti. A causa dell’interruzione del transito ferroviario nella tratta Prato-Vernio, viene data la possibilità di utilizzare con i titoli ferroviari i mezzi di Autolinee Toscane sulla tratta Prato-Vaiano-Vernio con bus sostitutivi". Lo scrive su Facebook, a proposito del maltempo, il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. In un post precedente, Giani aveva segnalato: "Riaperto e pienamente operativo il pronto soccorso al nostro ospedale di Prato, torniamo alla normalità!". (Rin)