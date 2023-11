Medio Oriente: nuovo blocco delle comunicazioni e dei servizi Internet a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società palestinese di telecomunicazioni Paltel ha affermato che le comunicazioni e i servizi Internet sono stati nuovamente interrotti a Gaza. Lo ha confermato anche l’organizzazione NetBlock, a monitorare la sicurezza durante la navigazione in Internet e il controllo esercitato su di essa dai vari governi. “I dati di rete in tempo reale mostrano un nuovo collasso della connettività nella Striscia di Gaza con un forte impatto su Paltel, l'ultimo grande operatore rimasto che serve il territorio; è il terzo blackout delle telecomunicazioni dall'inizio del conflitto”, afferma NetBlock su X (ex Twitter). (Res)