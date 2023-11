Argentina: presidenziali, presentate le regole per il terzo e ultimo dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali dell'Argentina hanno fissato le regole del terzo e ultimo dibattito per le presidenziali del 19 novembre. Un protocollo redatto al termine di una serie di riunioni condotte con gli staff del vincitore del primo turno, il ministro dell'Economia e candidato del centrosinistra Sergio Massa, e dal leader de La libertà avanza (Lla), Javier Milei. Il dibattito si snoderà su sei assi tematici: "economia", "relazioni dell'Argentina con il mondo", "educazione e salute", "produzione e lavoro", "sicurezza, diritti umani e convivenza democratica", ognuno dei quali sarà trattato per complessivi dodici minuti, sei per ciascun candidato. Nell'ultimo blocco, Massa e Milei disporranno di due minuti per rispondere alla domanda "perché vuol essere presidente?". L'ingresso dei contendenti e la loro disposizione iniziale sulla scena sono stati estratti a sorte: Massa sarà il primo a entrare nell'aula e si sistemerà nel podio alla destra dello spettatore, seguito da Milei che si accomoderà alla sinistra. Durante gli interventi, gli oratori potranno muoversi sul palco all'interno del perimetro segnato dalla luce di scena: ma chi non parla dovrà rimanere fermo dietro al podio. Ai candidati non è permesso portare con sé nessun foglio prestampato, paletto apparentemente messo dal candidato governativo infastidito dal fatto che nei precedenti confronti gli sfidanti hanno letto le risposte. (Abu)