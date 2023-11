Medio Oriente: intensi bombardamenti israeliani a Gaza city e nel nord della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intensi bombardamenti israeliani via cielo, mare e terra sono in corso nella città di Gaza City e nel nord della Striscia di Gaza. Le immagini trasmesse in diretta televisiva dall’emittente “Al Jazeera” mostrano numerose e vaste esplosioni in sequenza ravvicinata nell’exclave palestinese. Secondo il quotidiano israeliano “Haartez”, le aree colpite dai bombardamenti includono Tel Al-Hawa, Zeytun, Shujaiyeh, Albasara, Rimal, al Nasser e Karama. (Res)