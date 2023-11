© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un civile israeliano è stato ucciso in un attacco del movimento sciita libanese Hezbollah nel nord di Israele. Lo ha confermato il portavoce delle Forze di difesa di Israele (Idf) in lingua araba, Avichay Adraee, via Twitter. "Hezbollah continua a minare la sicurezza nel nord e prende di mira i residenti indiscriminatamente, mettendo a rischio la stabilità nel sud del Libano", ha detto il portavoce. (Res)