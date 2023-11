Ungheria: presidente Novak, sosteniamo Israele ma importante assistenza umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria sostiene Israele ma chiede che sia possibile fornire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza. Lo ha affermato la presidente ungherese Katalin Nowak, a seguito della sua visita in Israele, dove ha potuto incontrare l'omologo Isaac Herzog, esortandolo a evitare attacchi contro obiettivi civili a Gaza, nonché a garantire l'accesso per gli aiuti umanitari. "Ciò che accade in Israele non potrà mai essere indifferente per l'Ungheria. Ho personalmente assicurato al presidente israeliano Isaac Herzog che l'Ungheria sostiene Israele. Israele ha il diritto all'autodifesa. Ho anche chiesto al presidente israeliano che le misure di ritorsione evitino obiettivi civili e che sia possibile fornire assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza”, ha scritto Novak su Facebook. "C'è anche totale accordo sul fatto che Hamas rilasci immediatamente gli ostaggi", ha aggiunto la presidente ungherese. (Vap)