Algeria-Francia: presidente algerino Tebboune riceve ministro Interno francese Darmanin

- Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha accolto oggi il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, in visita ufficiale in Algeria. L'incontro è avvenuto in presenza del ministro dell'Interno algerino, Ibrahim Merad, e dell'ambasciatore algerino in Francia, Said Moussi. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale "Aps", Merad ha esteso il benvenuto all'omologo francese Darmanin, il quale era accompagnato da una delegazione di alto livello. Secondo i media ufficiali algerini, questo incontro rientra nel quadro dei programmi di incontri bilaterali tra i ministeri degli Interni dell'Algeria e della Francia e durante la riunione sono state affrontate e discusse diverse questioni di interesse comune, mirando a rafforzare la collaborazione tra i due paesi nei rispettivi settori. (Ala)