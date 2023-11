Europee: Fratoianni (Avs), Alleanza Verdi Sinistra ci sarà per rendere praticabile un'alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi stiamo cercando di rendere praticabile un'alternativa, ed è significativo che oggi in questa giornata cosi intensa di idee e proposte non si sia parlato molto della destra al governo. Non perché non siamo preoccupati della pericolosità di questa brutta destra, ma perché siamo consapevoli che c'è bisogno di costruire un'altra idea di società che vogliamo. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, intervenendo a conclusione dei lavori dell'evento dell'Alleanza Verdi Sinistra svoltasi oggi a Roma. Quello che la destra è riuscita a fare è stato - prosegue il leader di SI - dare risposte semplici alle paure degli italiani nel corso degli anni fino alla sua affermazione elettorale di 12 mesi fa. Nella storia della sinistra in tutti questi anni abbiamo passato troppo tempo a pensare di rimettere insieme i cocci della sinistra. Io penso che oggi dobbiamo provare a reinventare piuttosto un'idea di società. Proprio in questa sala il 2 luglio del 2022 avevamo lanciato un'idea, nuove energie rossoverdi, non era scontato allora ma quel percorso ha prodotto un'esperienza parlamentare che c'è, interviene, mette in rete esperienze, che dà voce e forza a lotte e battaglie del territorio. L'8 agosto di quest'anno abbiamo lanciato un appello: vogliamo esserci alle Europee, vogliamo dare continuità, ma sapendo che non siamo sufficienti. Oggi - conclude Fratoianni - tante esperienze fra loro diverse hanno risposto, ed altri si aggiungeranno nei prossimi mesi a questo percorso. E questo aiuterà ne sono certo la costruzione e l'affermazione di un'alternativa quanto mai necessaria per il nostro Paese (Com)