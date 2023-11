Cipro: presidente Christodoulides a colloquio con il re di Giordania e Blinken su Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha avuto oggi un colloquio con il re Abdallah II di Giordania e con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, fermatosi a Larnaca durante il suo viaggio nella regione, in merito agli sviluppi in Medio Oriente. Lo ha detto il portavoce del governo di Nicosia Konstantinos Letymbiotis, secondo cui tema di discussione sia con il sovrano giordano che con Blinken è stata anche la creazione di un corridoio per aiuti umanitari da Cipro a Gaza. Nel corso della conversazione con Abdallah II, entrambi i leader hanno inoltre sottolineato le eccellenti relazioni tra i due Paesi, che potrebbero contribuire ad allentare la crisi nella zona, ha sottolineato Letymbiotis. Christodoulides e il re hanno discusso anche delle relazioni della Giordania con l'Ue e di come rafforzarle al meglio. (Gra)