Maltempo: Osservatorio manifestazioni sportive, non ricorrono motivi per rinvio Fiorentina-Juventus

- In relazione alla partita di calcio Fiorentina-Juventus, in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del dipartimento della Pubblica sicurezza, preso atto delle determinazioni della Lega Calcio di serie A e sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza di Firenze, ha valutato che sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell'organismo e delle stesse autorità di pubblica sicurezza, non ricorrono i motivi per disporre un divieto di svolgimento con rinvio della partita ad altra data. Così la polizia di Stato in un comunicato. L'Osservatorio ha valutato, altresì, che per lo svolgimento dell'incontro di calcio di questa sera sono state destinate risorse delle forze dell'ordine non sottratte in alcun modo da quelle impegnate nelle attività di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione, conclude la nota. (Com)