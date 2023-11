Regno Unito: vicepremier Dowden, mancata indignazione morale per attacchi Hamas contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre non c'è stata la stessa "indignazione morale" di quella emersa dopo l'uccisione di George Floyd negli Usa. Lo ha affermato il vicepremier britannico Oliver Dowden, secondo cui è mancato un movimento come "Jewish Lives Matter" dopo l'attacco contro Israele. "Devo dire che sono un po' deluso dal fatto che, se si guarda all'indignazione morale e alla chiarezza che abbiamo visto dopo l'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti con il movimento Black Lives Matter, non abbiamo visto, nella società civile, lo stesso tipo di chiarezza morale che dimostra che le vite degli ebrei contano", ha detto il vicepremier. "Penso che questo sia motivo di dolore per la comunità ebraica ed è qualcosa che delude anche me. La comunità ebraica nel Regno Unito, ha proseguito Dowden, è "spaventata" dopo le diverse marce a favore dei palestinesi. (Rel)