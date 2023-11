Roma: Fd'I, su piazza Indipendenza pura propaganda da Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rifacimento di piazza Indipendenza di Roma "pura propaganda da parte del sindaco, Roberto Gualtieri". Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino Mariacristina Masi e il consigliere in Municipio I Stefano Tozzi, entrambi di Fd'I. "È stato approvato un atto in Consiglio Municipale in merito a un progetto di riqualificazione di Piazza Indipendenza che rivoluzioni l'area e la renda a dimensione più umana per chi vive nei dintorni oltre a migliorarne l'immagine, atto che in Assemblea Capitolina è stato bocciato colpevolmente creando sconcerto tra i comitati dei residenti in I Municipio - dichiarano gli esponenti di Fd'I -. Apprendiamo adesso che secondo il sindaco la riqualificazione di Piazza Indipendenza consisterebbe in pratica solo nella manutenzione stradale, intervento che peraltro dovrebbe essere ordinario e invece è stata annunciato come una grande opera di cui vantarsi. A questo punto riteniamo che la visione ristretta di questa Giunta non consenta neanche di effettuare quei piccoli passi necessari a migliorare la nostra città. Ci auguriamo che piazza Indipendenza venga riqualificata come merita", conclude la nota.(Com)