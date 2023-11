Russia: vicepremier Novak, continueremo riduzione esportazioni di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a ridurre volontariamente le esportazioni di petrolio e di prodotti petroliferi, per un totale di 300 mila barili al giorno fino alla fine dell'anno. Lo ha detto il vice primo ministro russo Alexander Novak, aggiungendo che una decisione su ulteriori parametri verrà presa a dicembre. “La Russia continuerà, fino alla fine di dicembre 2023, un ulteriore taglio volontario di 300 mila barili al giorno nella fornitura di petrolio e prodotti petroliferi ai mercati mondiali, entrato in vigore a settembre e ottobre 2023. Il mercato sarà analizzato il mese prossimo per decidere se tagliare ulteriormente o aumentare la produzione di petrolio”, ha detto Novak. (Rum)