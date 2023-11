Maltempo: Giani su Toscana, non ci siamo mai fermati e non lo faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Toscana è il nostro cuore, la nostra casa, e fin da giovedì sera siamo stati lì, in ogni angolo dei Comuni colpiti. Non ci siamo mai fermati e non lo faremo, né un istante, perché la passione che ci lega a questa terra è più forte di qualsiasi ostacolo". Lo scrive su Facebook, in merito al maltempo, il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. In un post precedente, Giani aveva segnalato: "Lavori in corso anche sulla chiusura della rotta sul Rio San Bartolomeo a San Miniato con il nostro Genio civile. Forza Toscana, senza sosta con tutte le forze che abbiamo in campo!". In un altro post, ancora su Facebook, sempre il presidente della regione Toscana aveva rilevato: "Sotto controllo la situazione fiumi. Previsto il colmo di piena dell’Arno nelle prossime ore a Pisa sotto la soglia del primo livello. In calo i livelli dei fiumi del bacino fiorentino dell’Arno, in calo anche il Serchio. Transito della piena dell’Era a Capannoli sotto il livello di guardia". (Rin)