Medio Oriente: Unicef lancia appello per cessate il fuoco e rilascio bambini rapiti

- "A nome di tutti i bambini coinvolti in questo incubo, chiediamo un immediato cessate il fuoco umanitario.Abbiamo bisogno di un accesso umanitario illimitato, del rilascio immediato e sicuro di tutti i bambini rapiti e della protezione di tutti i bambini. I bambini di Israele e dello Stato della Palestina intrappolati in questo incubo hanno bisogno che tutti noi mettiamo la loro incolumità e sicurezza in primo piano”. Lo riferisce il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in una nota. (Res)