Roma: viola divieto avvicinamento a ex, arrestato, Pm "braccialetto elettronico subito"

- Un cittadino di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e dopo aver violato il divieto di avvicinamento. Il fatto è successo a Tivoli, vicino Roma, dove gli genti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato di Tivoli - Guidonia, sotto la direzione dei magistrati della procura, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno di 31 anni, residente a Guidonia Montecelio, con precedenti per atti persecutori e porto illegale di armi, e accusato ora di maltrattamenti ai danni dell'ex compagna. Tuttavia, la procura di Tivoli sottolinea come sia necessario applicare subito il braccialetto elettronico. Il 28 ottobre scorso, infatti, gli agenti del commissariato tiburtino avevano già sottoposto l'uomo alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri dal luogo di residenza della vittima, con divieto assoluto di comunicazione con la donna con qualunque mezzo, anche telematico, e applicazione del braccialetto elettronico, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip su richiesta della Procura di Tivoli. (segue) (Rer)