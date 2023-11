Roma: viola divieto avvicinamento a ex, arrestato, Pm "braccialetto elettronico subito" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caso di violenza maturato tra le mura domestiche, reso ancora più pericoloso per la vittima a causa dell'abuso di alcolici da parte dell'uomo, emerso anche grazie al sostegno fornito alla donna da parte dei vicini di casa che hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato. Ma l'uomo ha immediatamente trasgredito agli obblighi a cui era stato sottoposto. Infatti, subito dopo essere stato allontanato dai poliziotti dalla casa familiare, approfittando dei tempi tecnici di attesa per l'installazione del braccialetto elettronico, previsti contrattualmente, ha costretto l'ex compagna a subire la sua presenza entrando in casa "facendovi ingresso con prepotenza e dopo essersi presentato sul posto in compagnia di un suo amico'', imponendole anche la consegna di denaro. L'uomo, poi, contravvenendo ai divieti comunicativi imposti dall'autorità giudiziaria, ha continuato a contattarla telefonicamente e tramite Whatsapp, insistendo per incontrarla, dicendole che non avrebbe mai rinunciato a lei, che non poteva vivere senza di lei e che si sarebbe tranquillamente tagliato il '"braccialetto elettronico" pur di vederla. (segue) (Rer)