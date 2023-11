Roma: viola divieto avvicinamento a ex, arrestato, Pm "braccialetto elettronico subito" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' emerso in tutta la sua evidenza il limite dell'attuale contratto per cui la società incaricata procede all'applicazione del braccialetto elettronico (strumento assai efficace) entro 4 giorni (nel caso di linea mobile) con la conseguenza che in questi giorni l'indagato, consapevole della misura del divieto di avvicinamento e della prossima applicazione del braccialetto elettronico, diviene ancora più pericoloso per la donna - si legge in una nota della procura di Tivoli guidata da Francesco Menditto -. Appare necessaria una pronta revisione che preveda l'immediata applicazione del braccialetto elettronico". La pronta richiesta di aiuto della donna al Commissariato di Tivoli e l'immediata comunicazione da parte della polizia giudiziaria di quanto accaduto al pubblico ministero titolare dell'indagine ha consentito al gip di Tivoli di emettere, nel giro di pochissime ore, una nuova misura cautelare nei confronti dell'uomo la custodia in carcere, come "unica misura praticabile ed adeguata, essendo risultata l'applicazione cumulativa di misure non custodiali già inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari, pur con lo strumento del controllo elettronico"', eseguito dai poliziotti del commissariato. "Un caso che, ancora una volta, dimostra in tutta evidenza come, in tema di 'codice rosso', la tempestività di azione delle istituzioni sia frutto della formazione e della specializzazione di ogni singolo segmento istituzionale impegnato nel contrasto della violenza sulle donne", conclude la nota. (Rer)