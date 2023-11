Serbia: premier Brnabic, investimenti cinesi hanno dato slancio a sviluppo economico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti cinesi hanno dato slancio allo sviluppo economico della Serbia. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic, parlando alla cerimonia di apertura della sesta Fiera internazionale cinese dell'importazione a Shanghai. Brnabic ha dichiarato che la Serbia è orgogliosa di essere per la prima volta l'ospite d'onore di questo evento e ribadito il desiderio di rafforzare i legami e l'amicizia con la Cina. "Il fatto che la Serbia sia ospite d'onore tra diversi Paesi dimostra la qualità dei nostri rapporti e dà un'idea della futura collaborazione", ha sottolineato la premier. "Oggi la Cina è pioniera e leader in molti ambiti e la Serbia è invitata e presente alla Fiera come partner e amica, ma anche forte sostenitrice della liberalizzazione degli scambi internazionali, che secondo noi contribuiscono alla pace e alla stabilità", ha osservato Brnabic. Secondo la premier, negli ultimi sei anni il partenariato strategico e l'amicizia tra i due Paesi si sono rafforzati e la cooperazione bilaterale ha raggiunto un livello eccezionale grazie al rapporto personale tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e quello della Cina, Xi Jinping. "L'impatto positivo degli investimenti cinesi sull'economia serba è incommensurabile", ha evidenziato Brnabic.(Seb)