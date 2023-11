Maserati: Appendino (M5s), svendita stabilimento Grugliasco pessimo segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Per la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, "l'annuncio della messa in vendita dello stabilimento Maserati di Grugliasco è un pessimo segnale non solo per Torino e il Piemonte, ma per l'intera industria italiana. Chissà cosa ne pensa il ministro Urso?". La parlamentare aggiunge in una nota: "Ricordiamo bene le sue promesse a fine agosto: 'Sull'auto è nata l'industria italiana e dall'auto noi vogliamo ricominciare a delineare una chiara politica industriale del Paese', disse pubblicamente con fierezza. Ebbene, finora non si è visto nulla. Tante chiacchiere, alcune a sproposito contro il regolamento Ue sulle auto green, e zero fatti. Se a questo immobilismo aggiungiamo i fallimenti in aumento del 5,2 per cento nel secondo trimestre su base annua in ambito manifatturiero, gli annunci rimasti lettera morta su Transizione 5.0, i disastri in campo siderurgico con il caos dell'ex Ilva di Taranto, l'incertezza sul dossier Tim e quella sul caso Marelli, c'è poco da stare allegri quanto a politica industriale. In dodici mesi il governo non ha fatto niente di niente". Appendino conclude: "Il marchio Maserati incarna il blasone dell'auto di lusso in Italia: lo stop alla produzione a Grugliasco non può passare come una vicenda secondaria. Dal governo ci aspettiamo una presa di posizione netta. Ma almeno per ora, registriamo solo silenzi". (Com)