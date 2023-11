Medio Oriente: Netanyahu, “niente cessate il fuoco senza rilascio ostaggi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) non cesseranno il fuoco nella striscia di Gaza senza il rilascio degli ostaggi rapiti dal movimento islamista palestinese Hamas. A dirlo è stato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una visita alla base aerea di Ramon, nel deserto del Negev. "Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il ritorno dei nostri ostaggi, lo diciamo sia ai nostri nemici che ai nostri amici. Continueremo finché non li sconfiggeremo", ha detto il premier, citato da quotidiano israeliano “Haaretz”. (Res)