Medio Oriente: portavoce forze Israele, “Hamas si nasconde dietro gli ospedali”

- Il movimento islamista palestinese Hamas “usa sistematicamente gli ospedale come parte della sua macchina da guerra" contro Israele. Lo ha detto oggi il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, in una dichiarazione alla stampa in lingua inglese per presentare “le prove” dei tentativi di avvertire i civili di Gaza di allontanarsi verso sude dell'uso militare delle infrastrutture civili da parte di Hamas. Secondo Hagari, oltre all’ospedale del Qatar e all’ospedale di Shifa, "anche l'ospedale indonesiano viene utilizzato per nascondere il suo centro di controllo sottoterra”, presentando al riguardo un filmato in cui presunti membri di Hamas accedono a un tunnel segreto nella struttura sanitaria. "Hamas si nasconde dietro gli ospedali. La nostra guerra è contro Hamas, non contro i civili di Gaza. Non accetteremo l'uso cinico degli ospedali da parte di Hamas per nascondere le sue infrastrutture terroristiche", ha detto Hagari.(Res)