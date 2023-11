Migranti: Canarie, nel 2023 già registrati 32 mila arrivi, record dal 2006

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 sono finora stati circa 32 mila i migranti che hanno raggiunto le Isole Canarie dall'Africa occidentale. Tale cifra ha portato a superare il precedente record registrato nel 2006, come hanno riferito le autorità regionali. Il presidente del governo delle Canarie, Fernando Clavijo, ha osservato come i dati del 2023 dimostrino la portata della crisi umanitaria in corso, chiedendo maggiore aiuto sia al governo spagnolo che all'Unione europea. "I dati del 2006 sono stati superati, ma la risposta dello Stato e dell'Unione europea non è la stessa. La gestione dell'immigrazione alla frontiera sud deve essere una priorità nell'agenda spagnola ed europea", ha scritto Clavijo su X. (Spm)