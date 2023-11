Egitto: ministro Esteri sostiene colloqui con omologhi di Turchia e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry ha sostenuto colloqui con gli omologhi di Turchia e Venezuela, rispettivamente Hakan Fidan e Ivan Gil Pinto, per discutere della complessa situazione a Gaza e di altri aspetti delle relazioni bilaterali. Il colloquio con Fidan, riferisce una nota stampa, si è focalizzato sugli sforzi congiunti per garantire una tregua umanitaria immediata e un cessate il fuoco, volti a proteggere la vita dei civili a Gaza e ad assicurare un accesso adeguato all'aiuto umanitario necessario per la popolazione. Nel corso di una telefonata, entrambi i ministri hanno sottolineato l'urgenza di porre fine alla tragica situazione che affligge il popolo palestinese Gaza e si sono impegnati a fornire un sostegno totale per alleviare le sofferenze umanitarie. Inoltre, i due ministri hanno scambiato opinioni sul coordinamento degli sforzi internazionali attraverso varie istanze internazionali per porre fine agli attacchi contro i palestinesi. Nel contesto dell’operazione militare delle forze di terra israeliane nella striscia di Gaza, i ministri hanno anche discusso delle implicazioni umanitarie e di sicurezza e dei loro effetti sulla pace e sulla stabilità a livello regionale e internazionale. Shoukry e Fidan hanno sottolineato l'importanza di prevenire l'escalation della violenza e la possibile estensione del conflitto ad altre aree regionali. (segue) (Cae)