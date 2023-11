Egitto: ministro Esteri sostiene colloqui con omologhi di Turchia e Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'omologo venezuelano Pinto, incontrato di persona al Cairo, Shoukry ha parlato sia della situazione a Gaza che degli sviluppi nella guerra in Ucraina. I colloqui hanno incluso una discussione sulla cooperazione in forum multilaterali, nonché lo scambio di prospettive riguardanti questioni di interesse comune a livello internazionale e regionale. I due ministri hanno condiviso dettagliate valutazioni sugli sviluppi umanitari e di sicurezza a Gaza e sulle possibili implicazioni per la stabilità regionale e internazionale. Entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità di instaurare un cessate il fuoco al fine di preservare la vita dei palestinesi, fornire assistenza umanitaria ai civili e contrastare le politiche punitive di Israele nella striscia di Gaza. (Cae)