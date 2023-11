Maltempo: M5s Roma, situazione irreversibile su litorale, serve intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nei giorni scorsi una forte mareggiata "ha flagellato le coste del litorale ma già in queste ore una seconda ondata, ancora più violenta, sta mettendo a dura prova gli arenili con vento sferzante e onde che superano i tre metri di altezza". Lo dichiarano il consigliere capitolino Paolo Ferrara e la consigliera del Municipio X, Giuliana Di Pillo, entrambi del M5s. "Come se non bastasse, le previsioni non sono buone e nei prossimi giorni si attendono ulteriori burrasche. È necessario che il sindaco Roberto Gualtieri chieda al presidente della regione Lazio Francesco Rocca, competente per l'erosione costiera, di dichiarare lo stato d'emergenza per tutto il litorale romano - continua la nota del M5s -. Il peggioramento delle condizioni meteo ha provocato danni enormi, basta dare un'occhiata alle spiagge libere ormai sommerse, dove l'acqua è arrivata ai bordi dei marciapiedi. Quantificando, tutte le spiagge, sia libere che in concessione, hanno subìto milioni di euro di danni che aumentano di ora in ora. Certo, è un disastro annunciato ma ora non è il momento di recriminare o peggio, di dibattere: servono un intervento immediato e risorse economiche per far fronte ad una situazione fuori controllo", conclude il M5s.(Com)