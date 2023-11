Medio Oriente: media Iran confermano incontro tra leader di Hamas e ayatollah Khamenei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di stampa affiliata ai Guardia della rivoluzione islamica iraniana “Fars” ha confermato oggi che il capo dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha incontrato la guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei. Ieri, l’emittente televisiva satellitare libanese “Al Mayadeen”, considerata vicina al movimento sciita libanese Hezbollah e all’Iran, aveva anticipato che l’incontro tra i due si era tenuto a Teheran in una recente data non meglio precisata. “Fars” aggiunge oggi che il capo dell'ufficio politico di Hamas “ha presentato un rapporto sugli ultimi sviluppi a Gaza e sui crimini del regime sionista (Israele, ndr) a Gaza, nonché sugli sviluppi in Cisgiordania”. Da parte sua, Khamenei “ha apprezzato la pazienza e la perseveranza del tenace popolo di Gaza e si è rammaricato profondamente dei crimini commessi” dallo Stato ebraico “con il sostegno diretto degli Stati Uniti e di alcuni paesi occidentali”. Infine, Khamenei ha sottolineato “la necessità di un'azione seria da parte dei paesi islamici e delle organizzazioni internazionali a sostegno della popolazione di Gaza”. (Irt)