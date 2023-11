Ucraina: Zelensky invita Trump a visitare il Paese per capire la portata del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti a fornire maggiori finanziamenti per aiutare lo sforzo bellico di Kiev e ha invitato l’ex presidente Usa Donald Trump a venire a vedere di persona la portata del conflitto. "Se la Russia ci ucciderà tutti, attaccheranno i Paesi della Nato e voi manderete i vostri figli e le vostre figlie a combattere", ha detto Zelensky in un'intervista con "Meet the Press" dell'emittente statunitense "Nbc", ripresa dai media ucraini, evidenziando i rischi dell'allargamento di un conflitto in Europa, in caso di sconfitta di Kiev. (Kiu)