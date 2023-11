Maltempo: Furfaro (Pd), Gasparri negazionista e bugiardo, pensi ai ristori non versati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Maurizio Gasparri che parla di cambiamento climatico. Lui, quello che fece ridere il Paese in tutto il mondo perché portò in Senato un documento di negazionisti che negavano quello che è sotto gli occhi di tutti. Fa già ridere così. Lo dichiara in una nota Marco Furfaro della segreteria Pd. "Ma Gasparri è un politico senza scrupoli, uno che da nove legislature campa sulle spalle degli italiani con questi mezzucci, non fa niente a caso. Per questo sappia che se pensa di fare polemica per costruire la stessa sceneggiata fatta sulla pelle degli emiliano romagnoli, questa volta, sappia che si sbaglia di grosso. Noi - prosegue Furfaro - siamo gente seria, stiamo spalando fango senza gli amichetti che vengono a girare i video per farci belli sulla pelle della gente che ha perso tutto. Non siamo come Giorgia Meloni che si è messa gli stivali per cinque minuti di gloria sui social e poi si è dimenticata le persone alluvionate. Ma con che coraggio parla Gasparri della Toscana, del Pd o di Elly Schlein? Gli alluvionati in Emilia Romagna non hanno ancora ricevuto un euro di ristoro, si occupi di questo", conclude. (Com)