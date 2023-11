Riforme: Russo (FI), possibile discutere di tutto tranne che di premierto, ma no perdite di tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di riforme istituzionali si può - anzi si deve - discutere con tutti e di tutto. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, in una nota. "Ogni osservazione e proposta di Pd, Cinquestelle, Italia Viva e Azione, come quelle di costituzionalisti ed esperti, sarà tenuta in considerazione in occasione del confronto parlamentare, a patto ovviamente che sia concreta e costruttiva, non pregiudizievole. È evidente - afferma Russo - che la scelta del premierato, cioè di avvicinare elettori e presidente del Consiglio eletto, è inderogabile: il centrodestra ha avuto un mandato chiaro e forte dagli elettori un anno fa in questa direzione, aveva preso un impegno che non può essere tradito. Qualunque proposta è perfettibile e ogni contributo è benvenuto a patto che il confronto sia costruttivo e le proposte chiare, non tecniche dilatorie che hanno come unico scopo quello di far perdere tempo prezioso per il Paese. Le reazioni di una parte dell'opposizione lasciano ben sperare che, in occasione del confronto parlamentare, si possa lavorare insieme e riuscire, in pochi mesi, a portare l'Italia nella Terza repubblica, senza stravolgere la Costituzione ma aggiornandola alle nuove esigenze e consuetudini", conclude.(Com)