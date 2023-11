Russia: distrutto drone ucraino nella regione di Bryansk, nessun danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difesa aeree russe hanno distrutto un drone aereo ucraino nella regione di Bryansk. Lo ha detto il governatore della regione russa, Aleksander Bogomaz, evidenziando come non ci siano state vittime o danni a seguito dell'attacco. “Un tentativo da parte dei terroristi ucraini di effettuare un attacco utilizzando un drone aereo è stato fermato. Un veicolo aereo a pilotaggio remoto è stato distrutto nel distretto municipale di Starodub dalle forze di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Non ci sono state vittime o danni. I servizi operativi stanno lavorando sul posto. Grazie alle nostre unità di difesa aerea", ha scritto Bogomaz sul suo canale Telegram. (Rum)