Turchia: polizia respinge manifestanti diretti alla base Usa di Incirlik (2)

- Martedì scorso, 31 ottobre, Bulent Yildirim, presidente della Fondazione turca per i diritti dell'uomo, delle libertà e l'aiuto umanitario (Ihh), organizzazione non governativa turca di ispirazione islamista vicina al Partito Giustizia e Sviluppo (Akp) al potere, aveva minacciato di attuare una "marcia" sulla base aerea Usa di Incirlik "contro gli attacchi israeliani nei Territori palestinesi". Rivolgendosi agli Stati Uniti, Yildirim aveva aggiunto: "Fate pressione sul premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Se non lo farete, perderete Incirlik, perderete anche (la stazione radar) Kurecik e le vostre basi in tutto il mondo". Ihh è un'organizzazione sostenuta dal governo turco, che ha profondi legami con il movimento islamista della Jihad islamica palestinese. Yildirim, peraltro, è stato indagato per finanziamento dell'organizzazione terroristica Al Qaeda. (Res)