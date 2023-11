Riforme: Urzì (Fd'I), sinistra si oppone a prescindere, ha governato senza vincere elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disordinato coro di Pd, Verdi, sinistre radicali contro la riforma della Costituzione messa in campo da Giorgia Meloni e dal governo per adeguarla al sentimento popolare che pretende presidenti del Consiglio eletti dal popolo, e non frutto di alchimie di palazzo, dimostra solo una incapacità strutturale della minoranza politica di sinistra a ritagliare per se stessa un ruolo diverso di quello dell'opposizione a prescindere, pregiudiziale. Lo ha detto in una nota Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari costituzionali della Camera. "La maggioranza disegna ora un Paese moderno, governato con il sostegno popolare, le sinistre sono contrarie solo perché negli ultimi lustri le elezioni le hanno perse sempre garantendosi posizioni di governo solo grazie ad accordi di palazzo. Il terrore della sinistra elitaria nasce solo da questo: il dovere accettare le scelte del popolo sovrano", aggiunge. (Com)