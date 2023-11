Spagna: Feijoo, non resteremo fermi ed in silenzio davanti ad accordi con indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) non resterà "fermo ed in silenzio" davanti agli accordi del presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, ed i partiti indipendentisti. Lo ha detto il leader conservatore, Alberto Nunez Feijoo, nel corso di una manifestazione a Valencia contro la probabile concessione dell'amnistia agli indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017. "Stanno cambiando il nostro Stato di diritto per una nazione di un'altra categoria. È un'assurdità democratica", ha attaccato Feijoo, assicurando che il Pp utilizzerà "tutti gli strumenti istituzionali e giudiziari" a sua disposizione per "fermare l'assurdità e la rapina democratica delle concessioni ai sostenitori dell'indipendenza. La manifestazione di oggi si aggiunge a quelle già tenute nelle scorse settimane a Malaga, Toledo e Madrid. Feijoo era circondato dai vertici del partito, tra i quali la segretaria generale, Cuca Gamarra, e la vicesegretaria, Carmen Navarro, oltre che dal presidente del Senato, Pedro Rollan. (Spm)