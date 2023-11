Medio Oriente: Gentiloni, Europa non è potenza geopolitica a tutto tondo ma ha leve a sua disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non è una potenza geopolitica a tutto tondo ma in futuro potrà usare le leve a disposizione nella regione del Medio Oriente, soprattutto sul piano economico. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a “In mezz’ora”. Di fronte alla crisi in corso “non abbiamo dato la migliore prova della politica europea”. Gentiloni ha sottolineato come il presidente Usa Joe Biden abbia dimostrato “grande saggezza”. (Res)