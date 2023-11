Medio Oriente: milizie sciite irachene rivendicano altro attacco contro base Usa in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte islamico per la resistenza irachena, alleanza di milizie sciite collegate all’Iran, sostiene di aver condotto oggi un attacco contro la base militare Usa di Tel Beydar, nel governato nord-orientale siriano di Al Hasakah. Lo riferisce “Sabareen news”, portavoce sui social media delle fazioni della “resistenza” in Iraq. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul terreno con una rete piuttosto vasta di fonti locali, la base è stata attaccata con dei droni. (Res)