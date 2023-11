Latina: coppia finge malore per non pagare conto ristorante, denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fingono di avere un malore per non pagare il conto e fuggono via. E' successo in un noto ristorante a Formia, in provincia di Latina, dove una coppia di Gaeta, un uomo di 79 anni e una donna di 81, già noti alle forze dell'ordine per fatti simili, sono stati deferiti dai militari all'Autorità giudiziaria di Cassino. L'episodio è accaduto lo scorso 30 settembre, quando i due dopo aver pranzato, hanno finto un malore per allontanarsi, non ritornando a saldare il conto. Nel frattempo il titolare del locale ha presentato una denuncia ed i carabinieri della stazione di Formia hanno così cominciato le indagini scoprendo non solo che i malesseri accusati erano finti, ma che la coppia era già nota agli uffici di polizia per simili episodi. (Rer)