Uruguay: presunto inquinamento di indagini, completato rimpasto di governo

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha completato il rimpasto di governo legato al presunto ostacolo alla giustizia nel caso delle indagini sul narcotrafficante Sebastian Marset. Dopo le dimissioni di Francisco Bustillo, il ministero degli Esteri passa nelle mani di Omar Paganini, già ministro dell'Industria, dell'energia e delle miniere. All'Interno, in sostituzione di Luis Heber e del vice Guillermo Maciel, sono stati designati Nicolas Martinelli, direttore generale del ministero, e Pablo Abdala, altro funzionario di alto rango. Le presunte responsabilità del governo sul caso Marset sono tornate d'attualità con la pubblicazione di nuove prove da parte del settimanale "Busqueda", a inizio novembre. Si tratta di audio dai quale emerge che Bustillo avrebbe chiesto alla ex vice, Carolina Arche, di non collaborare con la giustizia in una indagine riguardante Marset, cittadino uruguaiano accusato di traffico internazionale di stupefacenti. (Abu)