Medio Oriente: Arabia Saudita critica ministro Israele per i commenti sulla bomba nucleare

- L’Arabia Saudita ha condannato nei “termini più forti” i commenti del ministro israeliano del Patrimonio, l’ultranazionalista Amichai Eliyahu, che ha evocato la possibilità che Israele sganci una bomba nucleare su Gaza. Una dichiarazione rilasciata dall’agenzia di stampa statale saudita “Spa”, citando il ministero degli Esteri, afferma che tali osservazioni mostrano la misura in cui “estremismo e brutalità” si sono infiltrati nei gangli del governo israeiano. “Non riuscire a licenziare immediatamente il ministro e semplicemente congelarne l’adesione riflette il massimo disprezzo per tutti gli standard e i valori umani, morali, religiosi e legali del governo israeliano”, aggiunge la dichiarazione. I commenti controversi - “a Gaza non esistono palestinesi non coinvolti, l'uso della bomba atomica è una possibilità” - espressi da Eliyahu hanno innescato un’ondata di critiche, anche da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha immediatamente preso le distanze e sospeso il ministro dalle riunioni di gabinetto.(Res)