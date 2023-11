Ue: Gentiloni, importante raggiungere intesa "almeno politica" su nuove regole bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna raggiungere nelle prossime settimane un’intesa, “almeno politica”, sulle nuove regole di bilancio Ue. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a “In mezz’ora”. “Se i diversi governi non riescono a trovare un punto d’accordo”, si rischia di affrontare “una situazione difficile”. “La risposta non sarà comunque quella di un altro anno di sospensione delle regole” sul Patto di stabilità. Si tratterebbe di qualcosa non solo decisiva per l’Italia, ma anche “per Paesi come la Francia”, ha aggiunto Gentiloni. (Res)