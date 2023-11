Ue: Gentiloni, enormi passi avanti negli ultimi anni "ma il mondo va più veloce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi quattro anni l’Unione europea ha fatto passi avanti enormi su diversi temi, ma nel frattempo “il mondo è andato avanti più velocemente”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a “In mezz’ora”. “Non c’è più l’età dell’oro della globalizzazione”, mentre oggi bisogna tenere in conto “la sicurezza e l’autonomia”. L’Ue “deve correre, perché non può essere l’unico erbivoro in un mondo di carnivori”. (Res)